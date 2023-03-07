Россия может провести турниры под эгидой Азиатской шахматной федерации

Вступление Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (ACF) в дальнейшем может поспособствовать проведению турниров ACF в России. Об этом во вторник журналистам рассказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
"За все время существования Европейского шахматного союза [в России] было всего одно мероприятие европейского уровня, - сказал Ткачев. - Мы умеем их проводить, нам просто не давали это делать. Ни одного россиянина не было в органах правления, теперь есть. Уверен, в ACF будет по-другому. Есть вероятность, что уже в этом году пройдут соревнования под эгидой ACF в России".
28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной федерации шахмат (FIDE) одобрил решение ФШР перейти в ACF.