Россия может провести турниры под эгидой Азиатской шахматной федерации

"За все время существования Европейского шахматного союза [в России] было всего одно мероприятие европейского уровня, - сказал Ткачев. - Мы умеем их проводить, нам просто не давали это делать. Ни одного россиянина не было в органах правления, теперь есть. Уверен, в ACF будет по-другому. Есть вероятность, что уже в этом году пройдут соревнования под эгидой ACF в России".