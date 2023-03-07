Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
32 минуты назад

В ФШР высказались о переходе Костенюк в сборную Швейцарии

Газета.Ruиещё 1

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев высказался о том, что российская шахматистка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское, передает «Чемпионат.com».

В ФШР высказались о переходе Костенюк в сборную Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отмечу, что Федерация шахмат России никак не может на это повлиять. Это какие-то человеческие причины. Может быть, той же Александре, учитывая, что она живет в Париже, проще принимать участие в турнирах в европейских странах, чем летать в Китай, Индонезию или на Бали», — заявил Ткачев.

Костенюк получила национальное швейцарское гражданство благодаря первому браку, ее мужем был швейцарец. Несмотря на это, она продолжала выступать за сборную России, но из-за санкций со стороны ФИДЕ в отношении российских шахматистов она была вынуждена участвовать в соревнованиях под флагом международной федерации.

В СМИ сообщалось, что выступать за Швейцарию Костенюк сможет только с 1 января 2024 года. Сама спортсменка признавалась, что не хочет разрывать связи с Россией. По ее словам, Россия — это ее корни, которые она не может вычеркнуть из своей жизни.

Шахматы,Александра Костенюк,Александр Ткачев,СБОРНАЯ РОССИИ,ФИДЕ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий