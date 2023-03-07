В ФШР ответили, смогут ли российские шахматисты выступать в Азии с флагом и гимном

— Здесь все просто. Есть МОК, который дает свои рекомендации, но дальше решения принимают местные федерации. В спортивной гимнастике, например, нашим спортсменам запрещают выступать. В шахматах такого, к счастью, нет. Но выступать под эгидой FIDE (Международная федерация шахмат) с флагом и гимном мы не можем.



В Азиатской шахматной федерации такого запрета нет. Если турнир не будет являться отбором к чемпионату мира, значит будем выступать и с флагом и гимном, — передает слова Ткачева корреспондент «Матч ТВ».