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32 минуты назад

В ФШР ответили, смогут ли российские шахматисты выступать в Азии с флагом и гимном

Матч ТВ

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев объяснил, в каких случаях российские шахматисты могут выступать на азиатских соревнования с флагом и гимном.

В ФШР ответили, смогут ли российские шахматисты выступать в Азии с флагом и гимном
Фото: Матч ТВМатч ТВ

ФШР ранее заявила об официальном переходе в азиатскую федерацию шахмат. Дата перехода — 1 мая.

— Здесь все просто. Есть МОК, который дает свои рекомендации, но дальше решения принимают местные федерации. В спортивной гимнастике, например, нашим спортсменам запрещают выступать. В шахматах такого, к счастью, нет. Но выступать под эгидой FIDE (Международная федерация шахмат) с флагом и гимном мы не можем.

В Азиатской шахматной федерации такого запрета нет. Если турнир не будет являться отбором к чемпионату мира, значит будем выступать и с флагом и гимном, — передает слова Ткачева корреспондент «Матч ТВ».

Международная федерация шахмат (FIDE) запрещала выступать российским шахматистам с флагом и гимном. Также на некоторые турниры российских шахматистов не пускали.

Шахматы,Александр Ткачев,ФИДЕ,
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