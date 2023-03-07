Папуа - Новая Гвинея выступила против перехода России в Азиатскую шахматную федерацию

"Голосование было открытым. Против была такая страна, как Папуа - Новая Гвинея, воздержались Монголия, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Австралия, Бутан. Как бы ни хотелось смешивать спорт и политику, но решение 29 стран против остальных - это решение политического руководства стран, участвовавших в голосовании".