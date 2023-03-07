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45 минут назад

Против перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию выступила Папуа - Новая Гвинея

ТАСС

Папуа - Новая Гвинея была единственной страной на генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби, проголосовавшей против вступления в организацию Федерации шахмат России (ФШР). Об этом журналистам во вторник рассказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Папуа - Новая Гвинея выступила против перехода России в Азиатскую шахматную федерацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Голосование было открытым. Против была такая страна, как Папуа - Новая Гвинея, воздержались Монголия, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Австралия, Бутан. Как бы ни хотелось смешивать спорт и политику, но решение 29 стран против остальных - это решение политического руководства стран, участвовавших в голосовании".

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной федерации шахмат (FIDE) одобрил решение ФШР перейти в ACF.

Шахматы,Александр Ткачев,ФИДЕ,
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