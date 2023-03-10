Российский гроссмейстер Алексеев будет выступать за Израиль

Чемпион России по шахматам 2006 года гроссмейстер Евгений Алексеев сменил спортивное гражданство, сообщается на официальном сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
37-летний российский шахматист будет выступать за Израиль. Алексеев занимает 312-е место в мировом рейтинге.
В 2004 году Алексеев участвовал в чемпионате мира по шахматам ФИДЕ, а также выступал на Кубке мира ФИДЕ в 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах.
Напомним, 28 февраля текущего года Федерация шахмат России (ФШР) перешла из Европы в Азиатскую шахматную федерацию. Позже стало известно, что российская гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет представлять Швейцарию, а российский шахматист Александр Предке перешёл под флаг Сербии.