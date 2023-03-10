Российский гроссмейстер Алексеев будет выступать за Израиль

Чемпион России по шахматам 2006 года гроссмейстер Евгений Алексеев сменил спортивное гражданство, сообщается на официальном сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

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37-летний российский шахматист будет выступать за Израиль. Алексеев занимает 312-е место в мировом рейтинге.

В 2004 году Алексеев участвовал в чемпионате мира по шахматам ФИДЕ, а также выступал на Кубке мира ФИДЕ в 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах.