Российские шахматисты не примут участие в чемпионате Азии-2023

«Для российских шахматистов этот чемпионат Европы был последним. Теоретически мы могли отправиться на чемпионат Азии, но делать этого мы не будем. Отбор на Кубок мира идёт через чемпионат Европы. Поэтому, смысла нет. Мы перешли в Азиатский союз и теперь будем выступать там», — цитирует Ткачёва ТАСС.