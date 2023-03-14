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38 минут назад

Российские шахматисты не примут участие в чемпионате Азии 2023 года

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Российские шахматисты не будут участвовать в предстоящем чемпионате Азии. Об этом сообщил директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв.

Российские шахматисты не примут участие в чемпионате Азии-2023
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для российских шахматистов этот чемпионат Европы был последним. Теоретически мы могли отправиться на чемпионат Азии, но делать этого мы не будем. Отбор на Кубок мира идёт через чемпионат Европы. Поэтому, смысла нет. Мы перешли в Азиатский союз и теперь будем выступать там», — цитирует Ткачёва ТАСС.

Напомним, в феврале Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). Соответствующее решение было принято на Азиатском шахматном саммите. За вступление ФШР в АШФ проголосовали 29 делегатов, один высказался против, шесть воздержались. Официально переход состоится 1 мая 2023 года.

Шахматы,Александр Ткачев,
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