Букмекеры оценили шансы Непомнящего вернуть шахматную корону в Россию

Ему будет противостоять китайский гроссмейстер.

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Российский шахматист Ян Непомнящий одержал уверенную победу на турнире претендентов, набрав 9,5 очка, и вышел на чемпионат мира, где сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.

Эксперты оценили шансы россиянина стать чемпионом мира. Победа Непомнящего в матче с Лижэнем оценивается коэффициентом 2.20.

На то, что титул достанется представителю Китая, предлагается ставить за 2.60.

Турнир, призовой фонд которого составит € 2 млн, состоится с 7 апреля по 1 мая. Победитель получит 60% призовых, 40% достанется шахматисту, занявшему второе место.