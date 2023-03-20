Букмекеры оценили шансы Непомнящего вернуть шахматную корону в Россию

Ему будет противостоять китайский гроссмейстер.
Российский шахматист Ян Непомнящий одержал уверенную победу на турнире претендентов, набрав 9,5 очка, и вышел на чемпионат мира, где сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.
Эксперты оценили шансы россиянина стать чемпионом мира. Победа Непомнящего в матче с Лижэнем оценивается коэффициентом 2.20.
На то, что титул достанется представителю Китая, предлагается ставить за 2.60.
Турнир, призовой фонд которого составит € 2 млн, состоится с 7 апреля по 1 мая. Победитель получит 60% призовых, 40% достанется шахматисту, занявшему второе место.
Непомнящий в начале июля 2022 года выиграл турнир претендентов в Мадриде и завоевал право в 2023 году вновь сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Позднее норвежец сообщил, что не станет отстаивать мировую корону. В итоге соперником Непомнящего стал Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.