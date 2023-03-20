Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Букмекеры оценили шансы Непомнящего вернуть шахматную корону в Россию

Betassistиещё 1

Ему будет противостоять китайский гроссмейстер.

Букмекеры оценили шансы Непомнящего вернуть шахматную корону в Россию
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Российский шахматист Ян Непомнящий одержал уверенную победу на турнире претендентов, набрав 9,5 очка, и вышел на чемпионат мира, где сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.

Эксперты оценили шансы россиянина стать чемпионом мира. Победа Непомнящего в матче с Лижэнем оценивается коэффициентом 2.20.

На то, что титул достанется представителю Китая, предлагается ставить за 2.60.

Турнир, призовой фонд которого составит € 2 млн, состоится с 7 апреля по 1 мая. Победитель получит 60% призовых, 40% достанется шахматисту, занявшему второе место.

Непомнящий в начале июля 2022 года выиграл турнир претендентов в Мадриде и завоевал право в 2023 году вновь сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Позднее норвежец сообщил, что не станет отстаивать мировую корону. В итоге соперником Непомнящего стал Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Шахматы,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий