Украинские шахматистки снялись с турнира из-за россиянок

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук снялись с турнира серии Гран-при в Дели. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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Спортсменки были заменены шахматистками Нино Бациашвили из Грузии и Вайшали Рамешбабу из Индии. Официальная причина снятия украинок не называется, однако агентство УНИАН связывает это решение с допуском на турнир представителей России. В Дели выступят две россиянки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

22 февраля стало известно, что совет ФИДЕ разрешил России перейти в Азию. 28 февраля Федерацию шахмат России приняли в состав Азиатской шахматной федерации.