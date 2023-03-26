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1 час назад

Веттори стал участником массовой драки на боксёрском турнире

Чемпионат.comиещё 1

Итальянский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Марвин Веттори стал участником инцидента во время боксёрского турнира в Милане.

Веттори стал участником массовой драки на боксерском турнире
Фото: ufc.ruufc.ru

Веттори посетил мероприятие со своим другом Тони Эффи, который по ходу мероприятия устроил потасовку с боксёром Омаром Нгуале Илунгой. В итоге к драке подключился Веттори и успел нанести несколько ударов Илунге, прежде чем его оттащили от оппонента.

Отмечается, что служба безопасности прервала драку и выгнала её участников из зала. В UFC не делали никаких заявлений по этому поводу.

Марвин Веттори в своём последнем поединке на турнире UFC 286 выиграл у Романа Долидзе и располагается на третьем месте рейтинга среднего дивизиона.

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