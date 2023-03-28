Грузия с Кварацхелией сыграла вничью с Норвегией без Холанда

В матче отборочного турнира Евро-2024 сборная Грузии на своем поле сыграла вничью с командой Норвегии.

Грузины набрали одно очко и расположились на третьей строчке турнирной таблицы группы А. Норвежцы с аналогичным количеством очков, но после двух встреч идут следом.