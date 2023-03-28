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1 час назад

Грузия с Кварацхелией сыграла вничью с Норвегией без Холанда

Советский спортиещё 2

Грузинская публика не увидела противостояния двух суперзвезд.

В матче отборочного турнира Евро-2024 сборная Грузии на своем поле сыграла вничью с командой Норвегии.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Александера Серлота хозяева ответили точным выстрелом Жоржа Микаутадзе.

Полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия отыграл полный матч и не отметился результативными действиями. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пропускал игру из-за травмы.

Грузины набрали одно очко и расположились на третьей строчке турнирной таблицы группы А. Норвежцы с аналогичным количеством очков, но после двух встреч идут следом.

Евро-2024. Отборочный турнирГруппа АГрузия - Норвегия - 1:1 (0:1)Голы: Микаутадзе, 61 - Серлот, 15.

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