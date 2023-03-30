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53 минуты назад

Грузинка Мери Арабидзе выиграла чемпионат Европы по шахматам среди женщин

Чемпионат.com

В Петроваце (Черногория) завершился чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Победителельницей турнира стала грузинская шахматистка Мери Арабидзе, набравшая 8,5 очков из 11.

Грузинка Мери Арабидзе выиграла чемпионат Европы по шахматам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второй стала польская спортсменка Оливия Киолбаса, которая уступила победительнице по дополнительным показателям. Четыре шахматистки набрали по 8 очков, но лучшей по дополнительным показателям стала полька Александра Мальцевская, которая и заняла третье место.

Лучшей среди представительниц России стала 18-летняя Лея Гарифуллина. Она набрала 7,5 очков и заняла восьмое итоговое место.

Напомним, турнир проходил с 17 по 29 марта по швейцарской системе. Соревнование проводилось в 11 туров с классическим контролем времени. Всего на чемпионате Европы участвовали 139 спортсменок.

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