Грузинка Мери Арабидзе выиграла чемпионат Европы по шахматам

В Петроваце (Черногория) завершился чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Победителельницей турнира стала грузинская шахматистка Мери Арабидзе, набравшая 8,5 очков из 11.
Второй стала польская спортсменка Оливия Киолбаса, которая уступила победительнице по дополнительным показателям. Четыре шахматистки набрали по 8 очков, но лучшей по дополнительным показателям стала полька Александра Мальцевская, которая и заняла третье место.
Лучшей среди представительниц России стала 18-летняя Лея Гарифуллина. Она набрала 7,5 очков и заняла восьмое итоговое место.
Напомним, турнир проходил с 17 по 29 марта по швейцарской системе. Соревнование проводилось в 11 туров с классическим контролем времени. Всего на чемпионате Европы участвовали 139 спортсменок.