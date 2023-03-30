Грузинка Мери Арабидзе выиграла чемпионат Европы по шахматам

В Петроваце (Черногория) завершился чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Победителельницей турнира стала грузинская шахматистка Мери Арабидзе, набравшая 8,5 очков из 11.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Второй стала польская спортсменка Оливия Киолбаса, которая уступила победительнице по дополнительным показателям. Четыре шахматистки набрали по 8 очков, но лучшей по дополнительным показателям стала полька Александра Мальцевская, которая и заняла третье место.

Лучшей среди представительниц России стала 18-летняя Лея Гарифуллина. Она набрала 7,5 очков и заняла восьмое итоговое место.