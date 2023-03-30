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1 час назад

В Норвегии готовы предоставить спортивное гражданство российским шахматистам

Газета.Ru

Президент Норвежской шахматной ассоциации Анникен Вестби заявила, что организация готова принимать заявки от российских спортсменов на смену спортивного гражданства.

В Норвегии готовы предоставить спортивное гражданство российским шахматистам
Фото: Оргкомитет Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022»Оргкомитет Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022»

Функционер заявила, что главным критерием для выдачи норвежского паспорта будет являться отсутствие поддержки боевых действий.

«Что касается Норвежской ассоциации, то наша позиция остается прежней как в отношении к участию в турнирах, так и в отношении любых заявок на спортивное гражданство.

Если игрок поддерживает Путина, и, следовательно, боевые действия, то такие заявки будут отклонены. Все остальные заявки будут нами тщательно рассмотрены», — приводит слова Вестби NRK.

Напомним, что с 3 марта за сборную Швейцарии выступает 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. Свой титул чемпионки мира спортсменка добыла под российским флагом.

Ранее сообщалось, что Дания отказалась от проведения турниров по фехтованию из-за возвращения российских спортсменов.

Шахматы,Александра Костенюк,Владимир Путин,
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