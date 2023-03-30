В Норвегии готовы предоставить спортивное гражданство российским шахматистам

Президент Норвежской шахматной ассоциации Анникен Вестби заявила, что организация готова принимать заявки от российских спортсменов на смену спортивного гражданства.
Функционер заявила, что главным критерием для выдачи норвежского паспорта будет являться отсутствие поддержки боевых действий.
«Что касается Норвежской ассоциации, то наша позиция остается прежней как в отношении к участию в турнирах, так и в отношении любых заявок на спортивное гражданство.
Если игрок поддерживает Путина, и, следовательно, боевые действия, то такие заявки будут отклонены. Все остальные заявки будут нами тщательно рассмотрены», — приводит слова Вестби NRK.
Напомним, что с 3 марта за сборную Швейцарии выступает 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. Свой титул чемпионки мира спортсменка добыла под российским флагом.
Ранее сообщалось, что Дания отказалась от проведения турниров по фехтованию из-за возвращения российских спортсменов.