Раджабов прокомментировал информацию о своем состоянии в $20 млн

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов прокомментировал информацию о своём состоянии в $20 млн, о котором рассказали в издании The Chess Journal, назвав Раджабова одним из самых состоятельных шахматистов мира.

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«Близка ли эта сумма к истине? Это слухи. Плохая журналистская работа», — рассказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Знаменитый азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, который прошлым летом на турнире в Мадриде занял третье место, входит в топ-10 мирового рейтинга и не оставляет мечту о завоевании титула чемпиона мира.