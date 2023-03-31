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13 минут назад

Российская шахматистка Горячкина сыграла вничью в шестом туре третьего этапа Гран-при FIDE

ТАСС

Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Индии Вайшали Рамешбабу в партии шестого тура третьего этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Турнир проходит в Нью-Дели.

Горячкина сыграла вничью в шестом туре третьего этапа Гран-при FIDE
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Другая российская шахматистка Полина Шувалова белыми фигурами уступила представительнице Казахстана Бибисаре Асаубаевой. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с грузинкой Нино Бациашвили. Вничью завершился четвертый матч игрового дня между китаянкой Чжу Цзиньэр и грузинской спортсменкой Наной Дзагнидзе.

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В седьмом туре Лагно черными фигурами сыграет с Дзагнидзе, Горячкина черными фигурами - с Бациашвили. В других партиях Асаубаева встретится с индийской шахматисткой Хампи Конеру, Рамешбабу - со своей соотечественницей Харикой Дронавалли. В турнирной таблице лидирует Асаубаева, на ее счету 4 очка в 5 партиях, второе место с 4 очками в 6 партиях занимает Чжу Цзиньэр, тройку лидеров замыкает Шувалова (2,5 очка в 5 партиях), Лагно идет пятой (2,5; 5), Горячкина - шестой (2,5; 4).

Представительница Казахстана Жансая Абдумалик и немка Элизабет Петц снялись с соревнований из-за недовольства организацией турнира. Президент FIDE Аркадий Дворкович принес извинения участницам за доставленные неудобства и пообещал повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий. Этап Гран-при в Индии завершится 5 апреля.

Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Победительницей первого этапа в Астане стала Лагно. Второй этап прошел в германском Мюнхене, победу одержала Александра Костенюк, в тот момент представлявшая Россию, с 3 марта она выступает за Швейцарию. Заключительный этап пройдет в польском Быдгоще, он запланирован на май 2023 года. Всего в соревнованиях принимают участие 16 шахматисток.

В каждом турнире участвуют по 12 спортсменок, соревнования проходят по круговой системе. По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 120, за второе место - 110, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше. Две лучшие шахматистки по итогам серии получат право принять участие в турнире претенденток, который пройдет в апреле 2024 года.

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