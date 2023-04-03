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1 час назад

Премьер-министр Финляндии Марин признала поражение своей партии на выборах

Газета.Ruиещё 5

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Финский премьер признала, что ее партия проиграла на парламентских выборах
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

"Поздравляю остальных, "коалиционеров" и "Истинных финнов"", - сказала Марин. Она отметила, что финны проголосовали и таким образом "демократия высказалась".

"Сейчас мы празднуем. У нас есть основания радоваться этому результату", - добавила премьер.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия (20,8%). Оппозиционная "Истинные финны" набрала 20%, правящие Социал-демократы – 19,9%, "Центристы" — 11,3%.

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