Финский премьер признала, что ее партия проиграла на парламентских выборах

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Gleb Garanich/Reuters Gleb Garanich/Reuters

"Поздравляю остальных, "коалиционеров" и "Истинных финнов"", - сказала Марин. Она отметила, что финны проголосовали и таким образом "демократия высказалась".

"Сейчас мы празднуем. У нас есть основания радоваться этому результату", - добавила премьер.