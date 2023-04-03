Финский премьер признала, что ее партия проиграла на парламентских выборах

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
"Поздравляю остальных, "коалиционеров" и "Истинных финнов"", - сказала Марин. Она отметила, что финны проголосовали и таким образом "демократия высказалась".
"Сейчас мы празднуем. У нас есть основания радоваться этому результату", - добавила премьер.
Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Финляндии победила оппозиционная Коалиционная партия (20,8%). Оппозиционная "Истинные финны" набрала 20%, правящие Социал-демократы – 19,9%, "Центристы" — 11,3%.