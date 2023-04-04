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38 минут назад

Артемьев обыграл Карлсена в 1/4 финала турнира Chessable Masters

Sports.ru

Россиянин Владислав Артемьев обыграл Магнуса Карлсена на турнире Chessable Masters

Артемьев обыграл Карлсена в 1/4 финала турнира Chessable Masters
Фото: Sports.ruSports.ru

Российский гроссмейстер вышел в полуфинал онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters, обыграв норвежца Магнуса Карлсена.

Матч 1/4 финала завершился победой Артемьева со счетом 3:2 – для выявления победителя потребовался тай-брейк (армагеддон). Контроль времени в обычных партиях на турнире составляет 15 минут.

Соревнования проходят в рамках серии Champions Chess Tour. В полуфинале Артемьев сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Шахматы,Владислав Артемьев,
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