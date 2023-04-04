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Филатов: Непомнящий может победить в матче за шахматную корону, если справится с эмоциями

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий может рассчитывать на победу в матче за звание чемпиона мира, если сумеет справиться с эмоциями в противостоянии с китайцем Дин Лижэнем. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

"Для Яна предстоящий матч - это некая контрольная отметка, это кульминация тех усилий, того большого труда, который он вложил в карьеру шахматиста, - сказал Филатов. - Все считали, что после разгромного поражения от [норвежца Магнуса] Карлсена в прошлом матче за корону Непомнящий не сможет справиться психологически, что он сломается. Та эмоциональная травма и то поражение, конечно, любого вывели бы из игры, но Ян справился и блестяще выиграл турнир претендентов. Сейчас у него новый шанс, и если сумеет справиться с эмоциями, то мы вправе рассчитывать на положительный результат".

9 апреля Непомнящему предстоит сыграть первую партию матча за звание чемпиона мира против Дин Лижэня. Россиянин обеспечил участие в матче за шахматную корону благодаря победе в турнире претендентов. Дин Лижэнь занял в нем второе место, он заменит отказавшегося защищать титул чемпиона мира Карлсена.

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