«Противостояние Непомнящего и Дин Лижэня придаст импульс развитию шахмат в мире»

"Нас ожидает исторический матч, по нескольким пунктам. Никогда раньше в истории в матче за корону не участвовал гроссмейстер из Китая, - сказал Филатов. - Во-вторых, Ян вошел в историю, став лишь вторым шахматистом, которому удалось дважды подряд выиграть турнир претендентов и отобраться на матч. До этого такое удавалось лишь [Василию] Смыслову".