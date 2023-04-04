«Противостояние Непомнящего и Дин Лижэня придаст импульс развитию шахмат в мире»

Противостояние россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону придаст импульс развитию этого вида спорта во всем мире. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.
Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.
"Нас ожидает исторический матч, по нескольким пунктам. Никогда раньше в истории в матче за корону не участвовал гроссмейстер из Китая, - сказал Филатов. - Во-вторых, Ян вошел в историю, став лишь вторым шахматистом, которому удалось дважды подряд выиграть турнир претендентов и отобраться на матч. До этого такое удавалось лишь [Василию] Смыслову".
"За Дин Лижэня будет болеть весь Китай, за Непомнящего - вся Россия. Уверен, такое противостояние придаст мощный импульс развитию шахмат в мире. Знаю, что Непомнящий ответственно подошел к матчу, серьезно готовится и сконцентрирован на результате. Мы будем болеть и переживать за него", - добавил глава ФШР.
В прошлом году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от игры.