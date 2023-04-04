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40 минут назад

Филатов: противостояние Непомнящего и Дин Лижэня придаст импульс развитию шахмат в мире

ТАСС

Противостояние россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону придаст импульс развитию этого вида спорта во всем мире. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

«Противостояние Непомнящего и Дин Лижэня придаст импульс развитию шахмат в мире»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

"Нас ожидает исторический матч, по нескольким пунктам. Никогда раньше в истории в матче за корону не участвовал гроссмейстер из Китая, - сказал Филатов. - Во-вторых, Ян вошел в историю, став лишь вторым шахматистом, которому удалось дважды подряд выиграть турнир претендентов и отобраться на матч. До этого такое удавалось лишь [Василию] Смыслову".

"За Дин Лижэня будет болеть весь Китай, за Непомнящего - вся Россия. Уверен, такое противостояние придаст мощный импульс развитию шахмат в мире. Знаю, что Непомнящий ответственно подошел к матчу, серьезно готовится и сконцентрирован на результате. Мы будем болеть и переживать за него", - добавил глава ФШР.

В прошлом году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от игры.

Шахматы,Ян Непомнящий,Андрей Филатов,
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