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12 минут назад

Магнус Карлсен вернулся в борьбу за победу в турнире Chessable Masters

Чемпионат.com

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обошёл представителя Вьетнама Ле Куанг Льема в турнире Chessable Masters Champions Chess Tour.

Чемпион мира Карлсен вернулся в борьбу за победу в турнире Chessable Masters
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Несколько часов назад на сайте Chess.com завершился второй игровой день онлайн-турнира Chessable Masters.

Чемпион мира Магнус Карлсен, оказавшийся в сетке проигравших, лишь благодаря ничьей в армагеддоне обошёл Ле Куанг Льема и продолжил борьбу за титул. В следующем поединке норвежец сразится с американским шахматистом Уэсли Со.

В сетке победителей за место в суперфинале поборются американский шахматист, гроссмейстер Хикару Накамура и американский шахматист итальянского происхождения, гроссмейстер Фабиано Каруана.

Начало очередного игрового дня Chessable Masters – сегодня в 17:00 мск.

Шахматы,Хикару Накамура,Фабиано Каруана,Магнус Карлсен,
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