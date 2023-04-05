Российская шахматистка Горячкина одержала победу на третьем этапе Гран-при FIDE

Горячкина набрала 6 очков в 9 партиях и выиграла турнир. Также по 6 очков набрали представительница Казахстана Бибисара Асаубаева и китаянка Чжу Цзиньэр, они оказались ниже по дополнительным показателям.

Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Победительницей первого этапа в Астане стала россиянка Екатерина Лагно. Второй этап прошел в германском Мюнхене, победу одержала Александра Костенюк, в тот момент представлявшая Россию, с 3 марта она выступает за Швейцарию. Заключительный этап пройдет в польском Быдгоще, он запланирован на май 2023 года. Всего в соревнованиях принимают участие 16 шахматисток.