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1 час назад

Карякин сравнил противостояние России и МОК с шахматами

ТАСС

Ситуация с противостоянием России и Международного олимпийского комитета (МОК) видится гроссмейстеру Сергею Карякину черно-белой, что позволяет сравнить ее с шахматами. Об этом ТАСС в пятницу рассказал Карякин.

Карякин сравнил противостояние России и МОК с шахматами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я на эту историю смотрю сквозь призму шахмат - она для меня черно-белая, - сказал Карякин. - Если белые - мы, то МОК - однозначно, черные. Я уверен, что пакости они нам будут делать еще много раз. Я для себя давно решил: МОК совершенно недружественная нам организация, идти у них на поводу - унижать себя".

"Надеюсь, что у нас в стране будет больше возможностей для соревнований не по линии МОК, с дружественными странами", - добавил он.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подобные критерии назвали неприемлемыми.

Шахматы,Станислав Поздняков,Олег Матыцин,Сергей Карякин,
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