Карякин сравнил противостояние России и МОК с шахматами

"Я на эту историю смотрю сквозь призму шахмат - она для меня черно-белая, - сказал Карякин. - Если белые - мы, то МОК - однозначно, черные. Я уверен, что пакости они нам будут делать еще много раз. Я для себя давно решил: МОК совершенно недружественная нам организация, идти у них на поводу - унижать себя".