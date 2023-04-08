Шахматист Артемьев рассказал, как ему удалось победить Карлсена на онлайн-турнире
Российский шахматист Владислав Артемьев сумел победить 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на втором этапе онлайн-турнира "Тур чемпионов" благодаря его зевку в решающей партии. Об этом Артемьев рассказал ТАСС в субботу.
В пятницу завершился второй этап Тура чемпионов. Его победителем стал американец Хикару Накамура. Артемьев занял пятое место из восьми, по ходу соревнований Артемьев на тай-брейке победил Карлсена, а затем уступил представителям США Фабиано Каруане и Левону Ароняну. Решающие партии во всех встречах проходили по правилам армагеддона - шахматист, играющий белыми фигурами, имеет больше времени, чем соперник, но он обязан выиграть партию.
"С Магнусом получился сложный матч, удалось начать с победы черными фигурами, затем я сразу же проиграл, но третью партию провел весьма качественно и перед решающей встречей имел преимущество в счете, которое в итоге упустил, хотя до определенного момента играл хорошо. Пришлось играть армагеддон, что всегда нервно, партия протекала с обоюдными шансами, и в конце поединка мне улыбнулась удача - чемпион зевнул комбинационный удар, который я и нанес. Матч мог сложиться по-разному, но я рад, что удалось в итоге победить", - сказал Артемьев.
"С Каруаной и Ароняном матчи проходили по схожему сценарию, все решалось в армагеддоне. В этих партиях у меня были весьма неплохие шансы на победу, но я их упускал. По ощущениям, мне не хватило игровой практики, в этом году я практически не играл даже в интернете, планирую выступать почаще - и в онлайне, и в очных турнирах. Свою игру на этом турнире оцениваю в целом положительно - сразился с серьезными соперниками, получил хорошую игровую практику", - добавил собеседник агентства.
Артемьеву 25 лет, в 2019 году он выиграл командный чемпионат мира в составе сборной России. Он также становился чемпионом Европы по блицу (2018) и классическим шахматам (2019). В 2022 году он выиграл международный турнир по быстрым шахматам и блицу "Шахматные звезды", а также стал чемпионом России по быстрым шахматам.