Шахматист Артемьев рассказал, как ему удалось победить Карлсена

"С Каруаной и Ароняном матчи проходили по схожему сценарию, все решалось в армагеддоне. В этих партиях у меня были весьма неплохие шансы на победу, но я их упускал. По ощущениям, мне не хватило игровой практики, в этом году я практически не играл даже в интернете, планирую выступать почаще - и в онлайне, и в очных турнирах. Свою игру на этом турнире оцениваю в целом положительно - сразился с серьезными соперниками, получил хорошую игровую практику", - добавил собеседник агентства.