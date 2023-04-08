Гроссмейстеры Непомнящий и Дин Лижэнь назвали своих кумиров в шахматах

— В пять шесть лет я сперва был фанатом первого российского чемпиона мира (Александра) Алехина, а когда стал старше, осознал, что учиться можно у любого гроссмейстера. Не только у чемпионов мира. Это я и пытаюсь делать.



Готов ли я к матчу? Да, я так долго этого ждал, — передает слова Непомнящего корреспондент «Матч ТВ».