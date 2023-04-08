Гроссмейстеры Непомнящий и Дин Лижэнь назвали своих кумиров в шахматах
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и его соперник по матчу за мировую шахматную корону китаец Дин Лижэнь назвали своих кумиров в шахматах.
Первая партия матча за звание чемпиона мира между Непомнящим и Дин Лижэнем состоится 9 апреля в Астане. По результатам жеребьевки россиянин сыграет белыми фигурами.
— В пять шесть лет я сперва был фанатом первого российского чемпиона мира (Александра) Алехина, а когда стал старше, осознал, что учиться можно у любого гроссмейстера. Не только у чемпионов мира. Это я и пытаюсь делать.
Готов ли я к матчу? Да, я так долго этого ждал, — передает слова Непомнящего корреспондент «Матч ТВ».
— (Гарри) Каспаров. Когда он был молод, в Китае были очень популярны книги об их матчах с (Анатолием) Карповым. Потом были (испанец Франсиско) Вальехо Понс и (болгарин Веселин) Топалов, который меня сильно вдохновил. Последний — (норвежец) Магнус Карлсен. Готов ли я к матчу? Прогуляюсь завтра и буду готов, — сказал, в свою очередь, Дин Лижэнь.
В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Один балл дается за победу в партии, полбалла — за ничью. В том случае если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай брейк.
Следить за ходом матча можно будет в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru.