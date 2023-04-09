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34 минуты назад

Карпов: китайцы взяли все лучшее от советской школы шахмат

ТАСС

Россиянину Яну Непомнящему будет непросто в матче за звание чемпиона мира против Дин Лижэня, так как китайцы переняли все лучшее от советской шахматной школы. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал 12-й чемпион мира, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

Карпов: китайцы взяли все лучшее от советской школы шахмат
Фото: ТАССТАСС

Первая партия матча будет сыграна 9 апреля, начало - 12:00 мск. По результатам жеребьевки Непомнящий сыграет белыми фигурами.

"Так как китайцы взяли все лучшее от советской шахматной школы, то Непомнящему будет непросто в предстоящем матче, - сказал Карпов. - Посмотрим. Я не следил за подготовкой шахматистов, за тем, как они подходят к матчу. Надеюсь, Ян сумел извлечь уроки [из поражения в матче за шахматную корону в 2021 году] и выступит успешнее".

Шахматы,Ян Непомнящий,Анатолий Карпов,Госдума,
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