Карпов: китайцы взяли все лучшее от советской школы шахмат

"Так как китайцы взяли все лучшее от советской шахматной школы, то Непомнящему будет непросто в предстоящем матче, - сказал Карпов. - Посмотрим. Я не следил за подготовкой шахматистов, за тем, как они подходят к матчу. Надеюсь, Ян сумел извлечь уроки [из поражения в матче за шахматную корону в 2021 году] и выступит успешнее".