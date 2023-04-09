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16 минут назад

Непомнящий вничью сыграл с Лижэнем в первой партии матча за мировую шахматную корону

Чемпионат.com

Первая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Динем Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась вничью. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

Непомнящий вничью сыграл с Лижэнем в первой партии матча за мировую шахматную корону
Фото: официальный сайт FIDE официальный сайт FIDE

Непомнящий в первой партии играл белыми фигурами и имел небольшое преимущество, но Лижэнь успешно отразил все атаки россиянина. Соперники согласились на ничью на 49-м ходу.

Следующая партия матча за мировую шахматную корону состоится завтра, 10 апреля. Согласно регламенту, матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Шахматы,Ян Непомнящий,
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