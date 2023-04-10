Непомнящий назвал одного из самых ярких шахматистов поколения

— Каждый матч уникален, другой соперник, другое время, другой ты. Человек один и тот же, но время и обстоятельства влияют. Как и все топ гроссмейстеры сегодня, Дин Лижэнь — очень разносторонний универсал, у него практически нет слабых мест, во многом похож на Магнуса (Карлсена), но играет в другие шахматы. Сейчас все топ шахматисты похожи, но все же разные. Лижэнь очень мало проигрывает, один из самых ярких представителей нынешнего поколения.



Я стал несколько проще относиться к происходящему. Матч — это очень большое напряжение, турнир претендентов тоже. Рано или поздно это напряжение тебя настигнет, лучше его не подгонять изнутри. Я просто делаю свое дело, — сказал Непомнящий в эфире «Матч ТВ».