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1 час назад

Непомнящий назвал Лижэня одним из самых ярких шахматистов поколения

Матч ТВ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал китайца Дин Лижэня одним из самых ярких шахматистов нынешнего поколения, а также рассказал, как изменилось его отношение к игре.

Непомнящий назвал одного из самых ярких шахматистов поколения
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Первая партия матча за звание 17 го чемпиона мира между Непомнящим и Лижэнем в Астане завершилась ничьей на 49 м ходу. Россиянин играл белыми фигурами.

— Каждый матч уникален, другой соперник, другое время, другой ты. Человек один и тот же, но время и обстоятельства влияют. Как и все топ гроссмейстеры сегодня, Дин Лижэнь — очень разносторонний универсал, у него практически нет слабых мест, во многом похож на Магнуса (Карлсена), но играет в другие шахматы. Сейчас все топ шахматисты похожи, но все же разные. Лижэнь очень мало проигрывает, один из самых ярких представителей нынешнего поколения.

Я стал несколько проще относиться к происходящему. Матч — это очень большое напряжение, турнир претендентов тоже. Рано или поздно это напряжение тебя настигнет, лучше его не подгонять изнутри. Я просто делаю свое дело, — сказал Непомнящий в эфире «Матч ТВ».

10 апреля шахматисты проведут вторую партию матча, на этот раз белыми фигурами сыграет Лижэнь.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Один балл дается за победу в партии, полбалла — за ничью. В том случае если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай брейк.

Следить за ходом матча можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru. Вторую партию смотрите с 12:00 (мск) в понедельник на канале «Матч! Страна».

Шахматы,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,
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