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Карякин: Дин Лижэнь перегорел, он играет в три раза ниже своего же уровня

Китайцу очень некомфортно.

Карякин: Дин Лижэнь перегорел, он играет в три раза ниже своего же уровня
© championat.com

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об игре китайского спортсмена Дина Лижэня против шахматиста из РФ Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира.

«Лижэнь явно не в своей тарелке, никак не может нащупать свою игру. В первой партии он был на грани поражения. Дину повезло, что Непомнящий не сумел доставить серьёзные практические проблемы и всё завершилось ничьей.

Второй поединок Лижэнь провёл на три головы ниже своего уровня. Не припомню в новейшей истории случая, когда он белыми проваливался с таким треском! Мне кажется, что китаец перегорел», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Карякин также добавил, что шахматист из Поднебесной не привык к такому ажиотажу вокруг своей персоны в отличие от Непомнящим, за плечами которого матч с Карлсеном и две победы на турнирах претендентов.

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