Карякин: Дин Лижэнь перегорел, он играет в три раза ниже своего же уровня

«Лижэнь явно не в своей тарелке, никак не может нащупать свою игру. В первой партии он был на грани поражения. Дину повезло, что Непомнящий не сумел доставить серьёзные практические проблемы и всё завершилось ничьей.



Второй поединок Лижэнь провёл на три головы ниже своего уровня. Не припомню в новейшей истории случая, когда он белыми проваливался с таким треском! Мне кажется, что китаец перегорел», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».