Карякин: Дин Лижэнь перегорел, он играет в три раза ниже своего же уровня

Китайцу очень некомфортно.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об игре китайского спортсмена Дина Лижэня против шахматиста из РФ Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира.
«Лижэнь явно не в своей тарелке, никак не может нащупать свою игру. В первой партии он был на грани поражения. Дину повезло, что Непомнящий не сумел доставить серьёзные практические проблемы и всё завершилось ничьей.
Второй поединок Лижэнь провёл на три головы ниже своего уровня. Не припомню в новейшей истории случая, когда он белыми проваливался с таким треском! Мне кажется, что китаец перегорел», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».
Карякин также добавил, что шахматист из Поднебесной не привык к такому ажиотажу вокруг своей персоны в отличие от Непомнящим, за плечами которого матч с Карлсеном и две победы на турнирах претендентов.