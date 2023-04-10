Соперник Непомнящего допустил ошибку в матче за звание чемпиона мира

Россиянин Ян Непомнящий, играющий чёрными, получил значительный перевес во второй партии чемпионского матча с китайцем Дин Лижэнем. Китаец на 17-м ходу допустил грубую ошибку, двинув белого слона на d3, чтобы побыстрее вскрыть игру. Однако россиянин мгновенно оценил позицию, убрал короля на безопасное поле и после неудачного хода китайского гроссмейстера ладьёй на e1 начал острейшую контратаку.

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После 18 ходов компьютерная оценка позиции -2,8 (в пользу чёрных), что почти эквивалентно трём пешкам или одной лёгкой фигуре.