Китайский гроссмейстер Лижэнь: сегодняшняя партия была катастрофой

«Ужасно так проигрывать. Я не мог понять, что происходит. После f5 я оказался в тяжёлой позиции. Я понял, что проиграл эту партию, когда последовал Кc6.



Ход h3, который я решил сделать, был редким. Это было идеей моих секундантов. Я неудачно сыграл ход. Но сегодняшняя партия была катастрофой», — цитирует Лижэня «Чемпионат».