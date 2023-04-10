Китайский гроссмейстер Лижэнь: сегодняшняя партия была катастрофой

Лижэнь: сегодняшняя партия была катастрофой
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь пообщался с журналистами после поражения во второй партии матча за мировую шахматную корону. 10 апреля россиянин Ян Непомнящий выиграл вторую партию титульной встречи.
«Ужасно так проигрывать. Я не мог понять, что происходит. После f5 я оказался в тяжёлой позиции. Я понял, что проиграл эту партию, когда последовал Кc6.
Ход h3, который я решил сделать, был редким. Это было идеей моих секундантов. Я неудачно сыграл ход. Но сегодняшняя партия была катастрофой», — цитирует Лижэня «Чемпионат».
Китайский шахматист играл вторую партию белыми фигурами, однако россиянину удалось перехватить инициативу к середине партии.
Следующая партия титульного матча между Непомнящим и Лижэнем состоится 12 апреля. Напомним, матч за мировую шахматную корону проходит в казахстанской Астане.