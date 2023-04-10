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Лижэнь: сегодняшняя партия была катастрофой

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь пообщался с журналистами после поражения во второй партии матча за мировую шахматную корону. 10 апреля россиянин Ян Непомнящий выиграл вторую партию титульной встречи.

Китайский гроссмейстер Лижэнь: сегодняшняя партия была катастрофой
© Betassist

«Ужасно так проигрывать. Я не мог понять, что происходит. После f5 я оказался в тяжёлой позиции. Я понял, что проиграл эту партию, когда последовал Кc6.

Ход h3, который я решил сделать, был редким. Это было идеей моих секундантов. Я неудачно сыграл ход. Но сегодняшняя партия была катастрофой», — цитирует Лижэня «Чемпионат».

Китайский шахматист играл вторую партию белыми фигурами, однако россиянину удалось перехватить инициативу к середине партии.

Следующая партия титульного матча между Непомнящим и Лижэнем состоится 12 апреля. Напомним, матч за мировую шахматную корону проходит в казахстанской Астане.

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