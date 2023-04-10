Непомнящий высказался о первой выигранной партии в матче за шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который в эти дни сражается за шахматную корону, поделился эмоциями от первой выигранной партии.
«После того как я сыграл F5, стало ясно, что у черных все очень приятно. После этого позиция уже говорила сама за себя, я просто развивал фигуры к центру, и этого было достаточно для победы.
Я провел 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и наконец-то победил. Родители уже поздравили, некоторые друзья, но вообще сейчас я стараюсь быть не очень активным в соцсетях, а сосредоточиться на матче», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.
Сегодня Непомнящий провел вторую партию против представителя Китая Дина Лижэня и одержал победу. Первая партия между ними завершилась вничью.
Стоит отметить, что для россиянина эта партия стала первой в карьере в матче такого уровня, где он одержал победу.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. В 2021 году Непомнящий уже боролся с ним за корону и потерпел поражение.