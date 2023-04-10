$79.50+0.1487.10+0.37

Непомнящий высказался о первой выигранной партии в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который в эти дни сражается за шахматную корону, поделился эмоциями от первой выигранной партии.

Непомнящий высказался о первой выигранной партии в матче за шахматную корону
© РИА Новости

«После того как я сыграл F5, стало ясно, что у черных все очень приятно. После этого позиция уже говорила сама за себя, я просто развивал фигуры к центру, и этого было достаточно для победы.

Я провел 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и наконец-то победил. Родители уже поздравили, некоторые друзья, но вообще сейчас я стараюсь быть не очень активным в соцсетях, а сосредоточиться на матче», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.

Сегодня Непомнящий провел вторую партию против представителя Китая Дина Лижэня и одержал победу. Первая партия между ними завершилась вничью.

Стоит отметить, что для россиянина эта партия стала первой в карьере в матче такого уровня, где он одержал победу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. В 2021 году Непомнящий уже боролся с ним за корону и потерпел поражение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий