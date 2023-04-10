Непомнящий высказался о первой выигранной партии в матче за шахматную корону

«После того как я сыграл F5, стало ясно, что у черных все очень приятно. После этого позиция уже говорила сама за себя, я просто развивал фигуры к центру, и этого было достаточно для победы.



Я провел 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и наконец-то победил. Родители уже поздравили, некоторые друзья, но вообще сейчас я стараюсь быть не очень активным в соцсетях, а сосредоточиться на матче», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.