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2 часа назад

Дворкович остался недоволен игрой Лижэня в матче за Всемирную шахматную корону

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В ФИДЕ считают, что китаец играет ниже своих возможностей.

Дворкович остался недоволен игрой Лижэня в матче за Всемирную шахматную корону
Фото: КоммерсантКоммерсант

Глава Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился мнением об уровне игры в матче за Всемирную шахматную корону. Титул чемпиона мира оспаривают китайский гроссмейстер Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий.

Соперники отыграли две партии. В первой была зафиксирована ничья, а во второй победу одержал россиянин.

«Лижэнь пытался вывести Яна в незнакомую позицию. Но она до определённого момента была равной. Затем Непомнящий перехватил инициативу после ошибки Дина. Повторилась ситуация первой партии. Тогда Лижэнь был не в своей тарелке. А Ян поймал кураж и сделал множество правильных ходов.
Есть ощущение, что Лижэнь играет ниже своих возможностей. И это в определённой степени расстраивает, ведь хочется видеть партии без такого количества ошибок и преимущества одного из игроков», — цитирует Дворковича «Матч ТВ».

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