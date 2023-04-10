Дворкович остался недоволен игрой Лижэня в матче за Всемирную шахматную корону

«Лижэнь пытался вывести Яна в незнакомую позицию. Но она до определённого момента была равной. Затем Непомнящий перехватил инициативу после ошибки Дина. Повторилась ситуация первой партии. Тогда Лижэнь был не в своей тарелке. А Ян поймал кураж и сделал множество правильных ходов.

Есть ощущение, что Лижэнь играет ниже своих возможностей. И это в определённой степени расстраивает, ведь хочется видеть партии без такого количества ошибок и преимущества одного из игроков», — цитирует Дворковича «Матч ТВ».