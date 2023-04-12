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59 минут назад

Источник сообщил, что матч за мировую шахматную корону в 2025 году может пройти в Израиле

ТАССиещё 1

Матч за звание чемпиона мира по шахматам в 2025 году может пройти в Израиле. Об этом ТАСС в среду сообщили два источника.

Названо вероятное место проведения мачта за мировую шахматную корону в 2025 году
Фото: ТАССТАСС

"FIDE уже работает в этом направлении (по выбору места проведения следующего матча - прим. ТАСС). Следующий матч может пройти в Израиле, - рассказал собеседник ТАСС. - Потенциальные организаторы матча в Израиле посетили встречу за шахматную корону в Казахстане, чтобы посмотреть, как все организовано".

Матч за мировую шахматную корону в 2023 году между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем проходит в Астане. После двух партий Непомнящий ведет со счетом 1,5:0,5.

Шахматы,Ян Непомнящий,ФИДЕ,
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