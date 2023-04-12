Названо вероятное место проведения мачта за мировую шахматную корону в 2025 году

"FIDE уже работает в этом направлении (по выбору места проведения следующего матча - прим. ТАСС). Следующий матч может пройти в Израиле, - рассказал собеседник ТАСС. - Потенциальные организаторы матча в Израиле посетили встречу за шахматную корону в Казахстане, чтобы посмотреть, как все организовано".