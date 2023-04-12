Участница чемпионата Кении по шахматам оказалась мужчиной

Участница женской секции Открытого чемпионата Кении по шахматам, который проходит в Найроби, была разоблачена и исключена из турнира.

Никому не известная участница, зарегистрированная под именем Миллисент Авуор, вызвала подозрения, когда обыграла бывшую чемпионку страны Глорию Джумбу и лучшую шахматистку Уганды Ампаиру Шакиру. Чтобы скрыть свою личность, самозванец каждый день носил никаб, из-за чего были видны только его очки и глаза. После окончания игр он ни с кем не разговаривал.