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Участница чемпионата Кении по шахматам оказалась мужчиной

Участница женской секции Открытого чемпионата Кении по шахматам, который проходит в Найроби, была разоблачена и исключена из турнира.

Участница чемпионата Кении по шахматам оказалась мужчиной
© globallookpress.com

Никому не известная участница, зарегистрированная под именем Миллисент Авуор, вызвала подозрения, когда обыграла бывшую чемпионку страны Глорию Джумбу и лучшую шахматистку Уганды Ампаиру Шакиру. Чтобы скрыть свою личность, самозванец каждый день носил никаб, из-за чего были видны только его очки и глаза. После окончания игр он ни с кем не разговаривал.

После четвёртого раунда судьи решили отвести игрока, чьё настоящее имя не раскрывается, в отдельную комнату, где попросили документ, удостоверяющий личность. Участник, оказавшийся студентом, признал свою вину.

«Причина была связана с финансовыми трудностями, но я глубоко сожалею о своём поступке и готов принять любое наказание», — приводит слова самозванца Сhess.com.

Мошенника исключили из турнира, сейчас он ожидает дисциплинарного наказания.

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