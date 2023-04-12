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34 минуты назад

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за шахматную корону

Матч ТВ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за шахматную корону
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Россиянин играл белыми фигурами, ничья была зафиксирована после 30 го хода.

Непомнящий ведет в матче со счетом 2–1. Четвертая партия, в которой у российского гроссмейстера будут черные фигуры, состоится 13 апреля.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай брейк.

Следить за ходом матча можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru.

Шахматы,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,
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