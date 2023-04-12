$82.09-0.0989.76+0.03

Ян Непомнящий прокомментировал результат третьей партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничейный результат третьей партии матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Непомнящий прокомментировал третью партию матча за мировую шахматную корону
© Чемпионат.com

Напомним, в третьей партии Непомнящий играл белыми фигурами. Соперники согласились на ничью на 30-м ходу.

«Выходной провёл обычно: отдыхал, готовился, потом ещё отдыхал и ещё готовился, гулял. На самом деле, в выходные дни ничего особенного не происходит.

Ферзевый гамбит — это очень крепкий дебют. Ты не достигнешь многого, но это наиболее популярный дебют, в котором сложно нарушить равенство, если стороны делают более-менее разумные ходы.

Как обстоят дела со сном? Спасибо, пока не жалуюсь», — передаёт слова Непомнящего с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий