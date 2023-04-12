Непомнящий прокомментировал третью партию матча за мировую шахматную корону

«Выходной провёл обычно: отдыхал, готовился, потом ещё отдыхал и ещё готовился, гулял. На самом деле, в выходные дни ничего особенного не происходит.



Ферзевый гамбит — это очень крепкий дебют. Ты не достигнешь многого, но это наиболее популярный дебют, в котором сложно нарушить равенство, если стороны делают более-менее разумные ходы.



Как обстоят дела со сном? Спасибо, пока не жалуюсь», — передаёт слова Непомнящего с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.