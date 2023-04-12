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Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в третьей партии матча за звание чемпиона мира

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью третью партию матча с китайским шахматистом Дин Лижэнем. Об этом пишет «Чемпионат».

Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в третьей партии матча за звание чемпиона мира
© РИА Новости

В среду в Астане состоялась третья партия матча за звание чемпиона мира. Россиянин играл белыми фигурами и имел некоторое преимущество, однако Лижэнь смог эффективно защититься от всех атак Непомнящего, что в итоге привело к ничьей на 30-м ходу. Итогом стал счет 0,5:0,5.

Таким образом, после третьей партии счет матча в пользу Непомнящего — 2:1. Очередная партия пройдет 13 апреля. Всего шахматистам предстоит сыграть 14 партий. В случае ничьей по их итогам состоится тай-брейк из 4 партий. В случае, если и после него также не будет победителя, то пройдет блиц, а после него — «партия смерти».

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