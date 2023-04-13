Карякин заявил о грубой ошибке Непомнящего в матче за шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в четвертой партии матча за мировую шахматную корону. Состязание проходит в Казахстане. Комментарии соперников и других шахматистов по итогам матча приводит «РИА Новости».
Непомнящий охарактеризовал партию как «очень напряженную». Он заявил, что «недооценил позицию, решив, что она довольна хороша для черных фигур». По словам россиянина, партия «была более-менее хорошей, пока он не потерял концентрацию».
«Внезапно я почувствовал, что выигрываю. В это было немного трудно поверить. Для меня это самая важная победа на данный момент. Была тяжелая партия, но мне удалось держать ситуацию под контролем, поэтому я очень рад», — описал свои эмоции после матча Лижэнь.
По мнению гроссмейстера Сергея Карякина, китайский шахматист «креативно вел четвертую партию», а Непомнящий «грубо ошибся». А другой россиянин Сергей Смагин охарактеризовал произошедшее с Непомнящим на матче словом «дергунчик», поскольку он совершил «необъяснимую ошибку на ровном месте». Также он выразил надежду, что «это не системный сбой».
Четвертая партия между Непомнящим и Лижэнем завершилась после 47 ходов со счетом 2-2. Пятая партия состоится 15 апреля и на этот раз россиянин сыграет белыми. Победителем матча станет игрок, первым набравший минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени.
Непомнящий находится на втором месте в рейтинге Международной шахматной федерации, Лижэнь — третьим. Россиянин стал кандидатом на обладание шахматной короной после победы в турнире претендентов в 2022 году.