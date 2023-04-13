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1 час назад

Карякин заявил о грубой ошибке Непомнящего в матче за шахматную корону

Елена Прошина

Россиянин Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в четвертой партии матча за мировую шахматную корону. Состязание проходит в Казахстане. Комментарии соперников и других шахматистов по итогам матча приводит «РИА Новости».

Карякин заявил о грубой ошибке Непомнящего в матче за шахматную корону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Непомнящий охарактеризовал партию как «очень напряженную». Он заявил, что «недооценил позицию, решив, что она довольна хороша для черных фигур». По словам россиянина, партия «была более-менее хорошей, пока он не потерял концентрацию».

«Внезапно я почувствовал, что выигрываю. В это было немного трудно поверить. Для меня это самая важная победа на данный момент. Была тяжелая партия, но мне удалось держать ситуацию под контролем, поэтому я очень рад», — описал свои эмоции после матча Лижэнь.

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По мнению гроссмейстера Сергея Карякина, китайский шахматист «креативно вел четвертую партию», а Непомнящий «грубо ошибся». А другой россиянин Сергей Смагин охарактеризовал произошедшее с Непомнящим на матче словом «дергунчик», поскольку он совершил «необъяснимую ошибку на ровном месте». Также он выразил надежду, что «это не системный сбой».

Четвертая партия между Непомнящим и Лижэнем завершилась после 47 ходов со счетом 2-2. Пятая партия состоится 15 апреля и на этот раз россиянин сыграет белыми. Победителем матча станет игрок, первым набравший минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени.

Непомнящий находится на втором месте в рейтинге Международной шахматной федерации, Лижэнь — третьим. Россиянин стал кандидатом на обладание шахматной короной после победы в турнире претендентов в 2022 году.

Шахматы,Ян Непомнящий,Сергей Смагин,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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