Непомнящий выиграл пятую партию матча за титул чемпиона мира

Сегодня, 15 апреля, в Астане (Казахстан) состоялась пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В этой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами играл против китайца Дин Лижэня. Победу в этой партии одержал Непомнящий .

Эта победа позволила россиянину вновь выйти вперёд в титульном матче — 3:2. Шестая партия состоится завтра, 16 апреля. Ян Непомнящий будет играть чёрными фигурами. Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».