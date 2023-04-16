Непомнящий выронил из рук пешку по ходу 6-й партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий попал в неловкий инцидент по ходу шестой партии матча с представителем Китая Дин Лижэнем за звание чемпиона мира – 2023. Встреча проходит в Астане (Казахстан).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Непомнящий выронил из рук пешку во время своего второго хода.

Напомним, после победы в пятой партии Непомнящий лидирует в матче со счётом 3:2. В шестой Ян играет чёрными фигурами.

На «Чемпионате» ведётся онлайн-трансляция поединка шахматистов в шестой партии.