Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл шестую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам китайцу Дину Лижэню. Трансляция велась на Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл черными фигурами. Партия завершилась на 44-м ходу. После шестой партии счет в серии равный — 3:3.
Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 18 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.
Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.