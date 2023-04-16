Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл шестую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам китайцу Дину Лижэню. Трансляция велась на Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл черными фигурами. Партия завершилась на 44-м ходу. После шестой партии счет в серии равный — 3:3.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 18 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.