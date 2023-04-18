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1 час назад

Первый тренер Непомнящего: «Любая победа Яна приносит мне радость»

Матч ТВ

Первый тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Валентин Евдокименко в эфире «Матч ТВ» рассказал о дебютных шагах претендента на чемпионское звание в шахматах.

Первый тренер Непомнящего: «Любая победа Яна приносит мне радость»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18 апреля пройдет 7 я партия матча за шахматную корону между Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Счет после шести партий равный — 3:3.

— Яна Непомнящего мне привели в клуб, хотя это была швейная мастерская… Я сразу обратил внимание, какой интерес он проявлял к шахматам. Любая победа Яна приносит мне радость. День складывается очень здорово. Поражение оставляет свой отпечаток, — сказал Евдокименко в эфире «Матч ТВ».

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка.

Шахматы,Ян Непомнящий,
18+
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