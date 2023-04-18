Первый тренер Непомнящего: «Любая победа Яна приносит мне радость»

— Яна Непомнящего мне привели в клуб, хотя это была швейная мастерская… Я сразу обратил внимание, какой интерес он проявлял к шахматам. Любая победа Яна приносит мне радость. День складывается очень здорово. Поражение оставляет свой отпечаток, — сказал Евдокименко в эфире «Матч ТВ».