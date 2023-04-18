Первый тренер Непомнящего: «Любая победа Яна приносит мне радость»

Первый тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Валентин Евдокименко в эфире «Матч ТВ» рассказал о дебютных шагах претендента на чемпионское звание в шахматах.
18 апреля пройдет 7 я партия матча за шахматную корону между Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Счет после шести партий равный — 3:3.
— Яна Непомнящего мне привели в клуб, хотя это была швейная мастерская… Я сразу обратил внимание, какой интерес он проявлял к шахматам. Любая победа Яна приносит мне радость. День складывается очень здорово. Поражение оставляет свой отпечаток, — сказал Евдокименко в эфире «Матч ТВ».
В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка.