Шипов рассказал, при каком условии Непомнящий может превзойти Карлсена

— У Яна верхняя планка колоссальная. Когда он в ударе, когда ему хочется играть, когда он чувствует, что у него всё получается, в этот момент и Магнус Карлсен ему, как говорится, не брат, — сказал Шипов в эфире «Матч ТВ».