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Гроссмейстер Шипов рассказал, при каком условии Непомнящий может превзойти Карлсена

Международный гроссмейстер Сергей Шипов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» рассказал о сильных сторонах российского шахматиста Яна Непомнящего, которые могут позволить ему превзойти 16 го чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Шипов рассказал, при каком условии Непомнящий может превзойти Карлсена
© РИА Новости

Седьмая партия матча за мировую шахматную корону между Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет во вторник, 18 апреля. Счет после шести партий равный — 3:3

— У Яна верхняя планка колоссальная. Когда он в ударе, когда ему хочется играть, когда он чувствует, что у него всё получается, в этот момент и Магнус Карлсен ему, как говорится, не брат, — сказал Шипов в эфире «Матч ТВ».

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