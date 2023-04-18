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1 час назад

Непомнящий переиграл Дин Лижэня в 7-й партии

Спорт день за днем

Ян Непомнящий переиграл Дин Лижэня в седьмой партии за шахматную корону. Россиянин играл белыми фигурами. В конце встречи китайский гроссмейстер был в цейтноте и сдался. Счет в серии стал 4:3 в пользу Непомнящего.

Непомнящий переиграл Дин Лижэня в 7-й партии
Фото:  ЕРА / VOSTOCK-Photo ЕРА / VOSTOCK-Photo

Финальные игры за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем проходят в Астане (Казахстан) с 9 по 30 апреля 2023 года. Шахматисты сыграют 14 партий. В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк. Непомнящий победил в турнире претендентов в Мадриде летом 2022 года. Он должен был играть против действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Но норвежец отказался, сославшись на утрату мотивации. Таким образом соперником россиянина стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, который занял на турнире второе место.

В следующей 8-ой партии (20 апреля) Непомнящий будет играть чёрными фигурами.

Шахматы,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,
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