Непомнящий переиграл Дин Лижэня в 7-й партии

Ян Непомнящий переиграл Дин Лижэня в седьмой партии за шахматную корону. Россиянин играл белыми фигурами. В конце встречи китайский гроссмейстер был в цейтноте и сдался. Счет в серии стал 4:3 в пользу Непомнящего.

Финальные игры за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем проходят в Астане (Казахстан) с 9 по 30 апреля 2023 года. Шахматисты сыграют 14 партий. В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк. Непомнящий победил в турнире претендентов в Мадриде летом 2022 года. Он должен был играть против действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Но норвежец отказался, сославшись на утрату мотивации. Таким образом соперником россиянина стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, который занял на турнире второе место.