Непомнящий заявил, что блефовал в восьмой партии матча за шахматную корону, и назвал себя везунчиком
Ян Непомнящий прокомментировал результат восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой у китайца Дин Лижэня было преимущество, но российский гроссмейстер смог спасти ситуацию и завершить партию вничью.
- Не знаю почему, но я стал действовать чересчур амбициозно и сделал несколько плохих ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но сегодня я везунчик. Прошел блеф с ходом Фh4. У меня появились хорошие шансы спастись, - сказал Непомнящий на пресс-конференции. - Потом в игре снова было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив. Очень сложная партия. Повторюсь, мне очень повезло.
Дин Лижэнь, в свою очередь, был расстроен тем, что упустил как минимум два выигрыша.
- После партии секунданты показали мне очень легкий способ победить. Это было очень грустно для меня. Я чувствую себя уставшим после долгой партии, - отметил китайский гроссмейстер. - Но впереди еще шесть партий, трижды я буду играть белыми, и все может измениться.