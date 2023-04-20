Непомнящий заявил, что блефовал в восьмой партии матча за шахматную корону

- Не знаю почему, но я стал действовать чересчур амбициозно и сделал несколько плохих ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но сегодня я везунчик. Прошел блеф с ходом Фh4. У меня появились хорошие шансы спастись, - сказал Непомнящий на пресс-конференции. - Потом в игре снова было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив. Очень сложная партия. Повторюсь, мне очень повезло.