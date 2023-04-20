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Непомнящий заявил, что блефовал в восьмой партии матча за шахматную корону, и назвал себя везунчиком

Ян Непомнящий прокомментировал результат восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой у китайца Дин Лижэня было преимущество, но российский гроссмейстер смог спасти ситуацию и завершить партию вничью.

Непомнящий заявил, что блефовал в восьмой партии матча за шахматную корону
© Российская Газета

- Не знаю почему, но я стал действовать чересчур амбициозно и сделал несколько плохих ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но сегодня я везунчик. Прошел блеф с ходом Фh4. У меня появились хорошие шансы спастись, - сказал Непомнящий на пресс-конференции. - Потом в игре снова было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив. Очень сложная партия. Повторюсь, мне очень повезло.

Дин Лижэнь, в свою очередь, был расстроен тем, что упустил как минимум два выигрыша.

- После партии секунданты показали мне очень легкий способ победить. Это было очень грустно для меня. Я чувствую себя уставшим после долгой партии, - отметил китайский гроссмейстер. - Но впереди еще шесть партий, трижды я буду играть белыми, и все может измениться.

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