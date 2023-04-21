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Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 9-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам

В пятницу, 21 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются россиянин Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь. В девятой партии россиянин белыми фигурами играл Непомнящий.

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 9-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам
© РИА Новости

Уже после 40 ходов на доске был ничейный эндшпиль, однако Ян не спешил завершать партию, так как риска проиграть у него не было. Впервые в этом матче количество ходов в партии перевалило за 60. Гроссмейстеры согласились на ничью на 82-м ходу.

Счёт в матче – 5-4. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнётся как обычно в 12:00 мск.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

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