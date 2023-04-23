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Непомнящий не стал комментировать резонанс вокруг слов главы ФШР про «обезьяну с гранатой»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на недавние слова в свой адрес президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Непомнящий не стал комментировать резонанс вокруг слов главы ФШР про «обезьяну с гранатой»
© Чемпионат.com

Несколько дней назад глава ФШР в интервью ТАСС заявил следующее: «Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».

«Спасибо за хороший вопрос. Я бы не хотел подробно на этом останавливаться», — сказал Непомнящий на пресс-конференции после ничейного результата в десятой партии матча за звание чемпиона мира – 2023.

Счёт в матче – 5,5-4,5 в пользу Непомнящего. Всего он состоит из 14 партий.

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