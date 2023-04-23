Непомнящий не стал комментировать резонанс вокруг слов главы ФШР про «обезьяну с гранатой»

Несколько дней назад глава ФШР в интервью ТАСС заявил следующее: «Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».