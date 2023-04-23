Овчинский: В Москве в пятый раз пройдет спартакиада «Моспром»

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С июля по сентябрь 2023 года сотрудники промышленных предприятий, а также студенты технических вузов и колледжей столицы смогут принять участие в спартакиаде «Моспром». В этом году масштабные состязания для промышленников пройдут уже в пятый раз. Подать заявку на участие в отборочных соревнования можно с 15 мая. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Спартакиада «Моспром» — одно из самых популярных событий среди сотрудников столичных фабрик и заводов и студентов профильных вузов. Для них это отличная возможность проявить свои физические навыки, укрепить дружеские связи и обрести новые знакомства.

— В 2023 году мероприятие мы проводим уже в пятый раз. Однако интерес к соревнованиям не угасает, и количество желающих принять участие продолжает расти. В этот раз мы ожидаем рекордное количество спортсменов – около шести тысяч – это более половины от общего количества соревнующихся за предыдущие четыре года. Участников также ждут новинки: например, мы организовали отдельную лигу для учащихся столичных колледжей, — рассказал Владислав Овчинский.

Также список спортивных дисциплин вырос до 12 направлений. Участникам предстоит побороться за победу в бильярде, плавании, киберспорте, шахматах, легкой атлетике, баскетболе 3×3, волейболе, настольном теннисе, хоккее, футболе и новых в этом году — дартсе и тэг-регби.

Кстати, игра в футбол стала самой востребованной дисциплиной в прошлом году, тогда в него играли 600 человек. Глава ведомства напомнил, что в прошлом году отменили общекомандный зачет, и теперь предприятия и вузы смогут заявить в каждом виде спорта более одной команды.

Это значительно увеличивает шансы на победу в соревнованиях. Еще одно нововведение, которое становится традиционным — к соревнованиям теперь допускаются учащиеся филиалов и учреждений среднего профессионального образования, входящих в структуру вуза.