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1 час назад

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира

Чемпионат.com

Сегодня, 24 апреля, в Астане (Казахстан) продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В 11-й партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь вновь сыграли вничью.

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Российский шахматист играл белыми фигурами. Встреча гроссмейстеров завершилась на 39-м ходу ничейным результатом.

Счёт в матче – 6,5-5,5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится послезавтра, 26 апреля, и начнётся в 12:00 мск. В этой партии российский шахматист сыграет чёрными фигурами.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Шахматы,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,
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