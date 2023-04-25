Шахматист Карякин рассказал, почему сменил украинский паспорт на российский

В Москве было больше перспектив, потому что поддержки в Крыму практически не было. К тому же помимо меня в Крыму был только один гроссмейстер, и тот на пенсии. То есть фактически мне заниматься было не с кем. Я уже в тот момент входил в мировую сотню, был уже где-то 40-м шахматистом мира, и нужны были очень сильные соперники, — рассказал Карякин.