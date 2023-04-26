Лижэнь — Непомнящий: во сколько 12-я партия матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 26 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт 12-я партия матча за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

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Партия, как и все остальные, начнётся в 12:00 мск. Следите за ней на «Чемпионате»! Кроме того, трансляция 12-й партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Напомним, одиннадцатая партия титульного поединка завершилась ничьей, Непомнящий играл белыми фигурами. Эта партия стала самой быстрой в рамках текущего матча за мировую шахматную корону. Гроссмейстеры зафиксировали ничью менее чем через два часа.

Счёт в матче – 6-5 в пользу российского гроссмейстера. В 12-й партии Непомнящий сыграет чёрным цветом.